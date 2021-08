Olimpiadi: Viviani, 'spiace per l'argento ma avrei firmato per il bronzo'

Tokyo, 5 ago. (Adnkronos) – "Mi spiace per l'argento perso nel finale, ma per come era partita questa giornata dobbiamo festeggiare. Probabilmente se mi avessero detto che avrei vinto il bronzo nell'Omnium dopo l'oro di Rio ci avrei messo la firma.

Ora le mie motivazioni sono ancora più alte per la Madison di sabato". Così Elia Viviani commenta alla Rai la medaglia di bronzo conquistata nell'Omnium ai Giochi di Tokyo 2020. "Il successo nell'eliminazione mi serviva proprio per divertirmi e scaricare. Nella corsa a punti sono partito con una grande voglia di medaglia. Alla fine sapevo di dover vincere la volata per riprendermi l'argento ma avevo dato tutto nell'ultima azione fatta".