Olio EVO, progetto da Università Mediterranea e Unaprol

Roma, 9 dic. – L’Italia è uno dei principali produttori mondiali di olio extravergine d’oliva (EVO) e rappresenta un’eccellenza per la qualità dei suoi oli, soprattutto grazie alla varietà di cultivar e alla tradizione che lega molte regioni italiane alla coltivazione dell’olivo. Nel 2023-2024, la produzione di olio EVO in Italia ha dovuto affrontare sfide significative, come la siccità e l’aumento dei costi energetici e di manodopera, che hanno influito sia sui volumi produttivi che sui prezzi.

L’Italia è uno dei maggiori esportatori di olio EVO al mondo, con la maggior parte delle esportazioni dirette verso Stati Uniti, Germania, Francia e Giappone. Gli olii italiani sono spesso percepiti come prodotti di alta qualità, soprattutto quelli con certificazioni biologiche e di origine geografica. Questa reputazione ha contribuito a valorizzare l’olio italiano anche in mercati competitivi, come quello nordamericano e asiatico, dove il made in Italy è sinonimo di qualità.

Sono diversi i progetti europei che mirano a valorizzare l’Olio Evo come il progetto che il Dipartimento di Agraria dell’Università mediterranea di Reggio Calabria e UNAPROL stanno sviluppando: il progetto “Filiera sostenibile dell’olio d’oliva – Calabria e Basilicata” per modernizzare e valorizzare il settore olivicolo. L’iniziativa si concentra su biodiversità, nuovi modelli di coltivazione, strategie contro il cambiamento climatico e qualità dell’olio, promuovendo anche il riutilizzo dei sottoprodotti. Il progetto prevede ricerca, divulgazione e una piattaforma web, puntando a una filiera sostenibile, competitiva e innovativa.

L’olio extravergine d’oliva biologico inoltre è un vero elisir per la salute, grazie alle sue proprietà nutrizionali uniche. Ricco di antiossidanti come la vitamina E e i polifenoli, aiuta a combattere i radicali liberi, rallentando l’invecchiamento cellulare.

Ne parlano David Granieri, presidente Unaprol, Nicola Di Noia, DG Unaprol e Giuditta Blandini, Coop Agricola Assoproli Calabria.