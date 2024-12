Olly annucia nuovo singolo, nuove date e scalda i muscoli per Sanremo

Milano, 4 dic. (askanews) – Grande successo per le due tappe milanesi del “Lo rifarò, lo rifaremo tour” 2024 – 2025 di Olly, entrambe hanno fatto registrare il tutto esaurito. Il tour conta già 25 appuntamenti completamente sold out. Il cantautore porta sul palco tutta la sua autenticità ed energia, tra pezzi del nuovo album Tutta vita, che ha conquistato il disco d’oro, e i brani più amati della sua carriera.

A pochi giorni dalla notizia del ritorno di Olly sul palco di Sanremo per la 75esima edizione del Festival, il cantautore genovese ha annunciato l’uscita del prossimo singolo venerdì 6 dicembre, si tratta di Quei ricordi là, già amatissima traccia dell’ultimo album e inserita in scaletta.

Il tour proseguirà a Firenze (Teatro Cartiere Carrara – 5 dicembre sold out), Venaria Reale – TO (Teatro Concordia – 9 e 12 dicembre sold out), successivamente sarà a Padova (Hall – 13 e 17 dicembre sold out), Bologna (Estragon – 14 e 16 dicembre sold out), Pozzuoli – NA (Duel Club – 19 dicembre sold out) per poi concludere questa prima parte del tour con tre date a Roma (Hacienda – 20, 21 e 22 dicembre sold out).

Il concerto è la fotografia dinamica del momento attuale di Olly: l’allargamento della band e sonorità più mature rispecchiano l’evoluzione sonora che già era chiara in Tutta vita. Sul palco al fianco del cantautore è presente ovviamente Jvli alle chitarre e direzione musicale, Pierfrancesco Pasini alle tastiere e Dalila Murano alla batteria a cui si aggiungeranno le incursioni al sax di Gabriele Ioppolo a partire da La lavatrice si è rotta per poi ritrovarlo in diversi momenti dello show. I brani di Gira, il mondo gira sono stati completamente riarrangiati per inserirsi perfettamente nel flusso di questo live. Al centro dello show trova spazio anche un momento acustico, in cui Olly con Jvli alla chitarra ricrea un po’ l’atmosfera che si respirava durante il processo creativo di Tutta Vita.

Olly in questo tour porta live per la prima volta il suo ultimo album Tutta Vita, prodotto da JVLI (Epic Records/Sony Music Italy) uscito lo scorso 25 ottobre, che ha debuttato al #1 della classifica album FIMI/Gfk degli album più venduti in Italia, restandoci per due settimane e stabilizzandosi in Top5. L’album contiene 3 brani attualmente in Top20 della classifica singoli FIMI/Gfk: Scarabocchi, Devastante e Per due come noi con Angelina Mango, singolo che ha dominato la classifica singoli per sette settimane consecutive, dopo aver raggiunto anche il #1 della classifica radio Earone, restando stabile per 8 settimane consecutive in Top 10. Tutta vita è un disco “che racconta i nostri ultimi due anni di noi”, come sottolinea il cantautore, intendendo come queste 12 tracce raccontino le sue esperienze personali insieme a quelle dei suoi amici, fino ad allargarsi alle persone che, a vario titolo, sono entrate nella sua vita fino a comprendere una intera generazione.

Nel 2025 Olly continuerà a portare la sua musica in giro per l’Italia, a partire dalla primavera in cui tornerà nuovamente live con “Lo rifarò, lo rifaremo tour club 2025”. Sono già tutte esaurite le tappe di Venaria Reale – TO (Teatro Concordia – 4 e 5 maggio), Bologna (Estragon – 7 e 8 maggio ), Roma (Atlantico – 13 e 14 maggio), Firenze (Teatro Cartiere Carrara – 19 e 20 maggio) oltre alle prima data di Molfetta – BA (Eremo club – 16 maggio) ed entrambe le tappe di Padova (Gran Teatro Geox – 22 – 23 maggio). Olly farà nuovamente tappa anche a Molfetta – BA (Eremo club – 17 maggio)

Appuntamento quindi ad ottobre con cinque date speciali nei palazzetti del so Tutta vita Tour 2025. In sole 24 ore il sold out della prima data di Genova (4 ottobre che per l’occasione raddoppia il 5 ottobre, il tour proseguirà poi a Milano (Unipol Forum – 10 ottobre), Roma ( Palazzo dello sport – 15 ottobre ) e, infine, Napoli (Palapartenope – 17 ottobre). Il tour è prodotto e organizzato da Magellano Concerti, i biglietti per i live sono disponibili in prevendita da ora.