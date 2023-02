Olly: qual è il vero nome del cantante

Olly è uno dei cantanti in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo.

Il rapper è giovanissimo ma ha già mostrato di avere un grande talento.

Olly: il vero nome

Olly è uno dei cantanti in gara nella nuova edizione del Festival di Sanremo. Un giovanissimo rapper, nato il 5 maggio 2001, che ha già dimostrato di avere un grande talento. Tutti lo conoscono come Olly, ma in realtà il suo vero nome è Federico Olivieri. Ha scelto questo nome d’arte lasciandosi ispirare dal proprio cognome.

Probabilmente gli amici lo chiamavano così, come succede spesso quando il proprio soprannome diventa il diminutivo del cognome. Il ragazzo è pronto a salire sul palco dell’Ariston, in gara con big di alto livello. Non si hanno grandi informazioni sulla sua vita privata, si è sempre tenuto lontano dal gossip, almeno per il momento.

Olly: la biografia

Olly ha iniziato a studiare musica e canto fin da piccolo e da adolescente si è iscritto al conservatorio.

La scrittura è il metodo che usa per esprimere se stesso. Nel 2014 ha scritto il primo testo. A soli 15 anni ha pubblicato il primo brano, che lo ha introdotto in un progetto chiamato Piacere Mixtape. Ha iniziato a farsi conoscere nella scena musicale genovese, esibendosi in vari locali della città. Il primo successo arriva nel 2019 con il brano Il primo amore, prodotto insieme all’amico Yanomi. L’anno dopo ha pubblicato il suo primo album da solista, Io sono, ed è diventato uno degli artisti emergenti più apprezzati.

La grande occasione arriva nel 2022 con le selezioni per Sanremo Giovani, in cui ha vinto.