Olly si racconta col singolo "A Squarciagola"

Milano, 6 nov. (askanews) – Giovane e promettente, Olly ha voluto raccontarsi in modo ancora più profondo e sincero col nuovo singolo “A Squarciagola”.

“Nasce dall’esigenza di raccontare qualcosa che così a fondo non avevo ancora raccontato cioè la sensazione di non sentirmi felice come dovrei e questo dovere quando si tratta di emozioni non è mai corretto, quindi mi è venuto da scrivere questo brano”.

Un brano che racchiude un groviglio di emozioni spesso contraddittorie e difficili da decifrare, come quelle che l’artista prova di fronte al successo e alla paura di perderlo.

“Il fatto di ottenerlo e viverlo male e quindi perderlo e quindi mi spaventano tutte e due, ma finché faccio musica sono a posto con me stesso”.

Olly chiuderà il 10 dicembre 2023 al Fabrique di Milano “Il mondo gira tour”, una grande festa a distanza di un anno dalla sua partecipazione a Sanremo Giovani, che gli ha aperto le porte al Festival della Canzone Italiana.

“Le emozioni sono tante, non suono da tanto ma ho suonato tutta l’estate, non vedo l’ora di tornare a farlo. Poi con A Squarciagola sono curiosissimo di sentirla live”.

Il giovane cantante genovese promette al pubblico tante emozioni.