Oltre 1.500 chef ai campionati della cucina italiana a Rimini

Roma, 20 feb. (askanews) – Alla Fiera di Rimini vanno in scena i Campionati della Cucina Italiana, la più importante competizione culinaria nazionale, giunta quest’anno alla sua settima edizione. Oltre 1.500 cuochi partecipanti, 16 team provenienti dall’Italia e dall’estero, pronti a sfidarsi – in singolo e a squadre – nei quattro giorni di gara, mettendosi alla prova su cucina fredda, calda, pasticceria da ristorazione e cucina artistica.

Un allestimento imponente, con 4 cucine dedicate alle competizioni a squadre, 6 laboratori per le gare dei singoli e 6 cucine per lo Street Food.

E ancora, 45 giudici, 500 tra commissari, assistenti e personale organizzativo, 60 cooking show live dal grande palco della FIC Arena e 1800 pasti sfornati per l’occasione. Il tutto per decretare i migliori cuochi italiani nelle 14 categorie in gara (senior e junior), valorizzando i prodotti italiani, l’educazione a metodi di lavoro basati su qualità, tecnica, rispetto del territorio, attenzione al cibo e lotta allo spreco alimentare.

Il presidente nazionale della FIC, Rocco Pozzulo: “Oltre ai concorsi realizzati ogni anno quest’anno abbiamo l’onore di ospitare la finale italiana dell’Accademia del Bocuse d’Or e la Worldchefs con le selezioni europee del “Global Chef”.

Sceglieremo i finalisti della finale mondiale del 2024 a Singapore”.

Alessandro Circiello, portavoce FIC: “Siamo grati al governo che è stato presente con i suoi massimi esponenti per stare vicino ai cuochi e al comparto dell’alimentazione per portare avanti tante nostre iniziative che fanno il bello e il buono dell’Italia e la tutela del made in Italy”.

Da segnalare il contest dedicato ai Ragazzi Speciali, che vedrà la partecipazione di ragazzi con programmazione scolastica differenziata e un compagno tutor, alle prese con la preparazione di uno starter ispirato alla cucina mediterranea o di un antipasto all’italiana.

L’evento, riconosciuto dalla Worldchefs (Confederazione Mondiale dei Cuochi), è organizzato dalla Federazione Italiana Cuochi (FIC) in collaborazione con IEG – Italian Exhibition Group – all’interno di Beer&Food Attraction, fiera di riferimento per l’eating Out. Importante la partecipazione alle attività FIC del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità Alimentare e delle Foreste (MASAF) con la Direzione Generale della Pesca Marittima e Acquacoltura, per la gestione di un contributo del PO FEAMP 2014/2020.

Inoltre, preziosi il patrocinio di altre istituzioni come la Regione Emilia Romagna e il Ministero dell’Istruzione e del Merito, nelle iniziative e concorsi rivolti a giovani allievi degli istituti alberghieri, o l’adesione delle categorie di settore come FIPE e CNA agroalimentare, con le quali si stanno affrontando le complesse problematiche odierne legate al mercato del lavoro nella ristorazione, alla certificazione delle competenze, alle malattie professionali.