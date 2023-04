Oltre 109 anni di storia per la storica sartoria Marinella

Milano, 26 apr. (askanews) – Nel 1914 da una piccola bottega di 24 metri quadri nasce Marinella, storica sartoria per la realizzazione di camicie e cravatte su misura. In più di un secolo il brand diventa famoso anche grazie a diversi personaggi celebri in tutto il mondo che hanno indossato le sue cravatte dando sempre più spessore al nostro “MADE IN ITALY”.

Ai nostri microfoni l’Amministratore Unico e Rappresentante della 3 Generazione Famiglia Marinella, Maurizio Marinella:

“È una storia incredibile fatta di passioni, vibrazioni ed emozioni di un’apertura che da 109 anni avviene tutti i giorni alle 6:30. Per noi riconoscere il cliente e coccolarlo è ancora un modo diverso di fare commercio. Tanti giovani assunti in azienda, una grande opportunità. Abbiamo creato una piattaforma per l’e-commerce e siamo molto attenti al mondo del green e dell’eco-sostenibilità”.

Sete stampate a mano secondo metodi tradizionali con le migliori sarte del nostro paese. Non solo produzione di camicie e cravatte ma anche di accessori quali orologi, portachiavi, portafogli senza trascurare il mondo donna che comprende prodotti come borse, profumi e pelletteria. Un importante storia italiana che rende orgoglioso il nostro paese in tutto il mondo.