Oltre 120mila persone hanno partecipato a Torino al Kappa FuturFestival

Torino, 7 lug. (askanews) – Grande successo per la 12 edizione di Kappa FuturFestival – uno dei festival di musica elettronica più grandi al mondo che si è svolto al Parco Dora di Torino dal 4 al 6 luglio con artisti del calibro di Anyma, Carl Cox, Peggy Gou, Nina Kraviz, Meduza, radunando oltre 120mila persone provenienti da 150 nazioni del mondo.

L’edizione di quest’anno riporta un’impressionante portata mediatica globale di oltre 110 milioni di utenti e un impatto economico sulla città di Torino di 30 milioni di euro. (L’impatto economico è stato calcolato a partire dal costo del festival moltiplicato per 2,5 volte. Il moltiplicatore è stato stabilito dalla Fondazione Symbola, che nei suoi recenti studi ha definito tale valore per gli eventi musicali internazionali ad alto impatto. L’impatto economico riflette tutte le componenti economiche coinvolte nel Festival, come: alberghi, ristoranti, trasporti (privati e pubblici) e molto altro).

Sulla scia del grandissimo successo di quest’anno, Kappa FuturFestival – al sesto posto nella Top 100 Festivals 2025 di DJ Mag, unico italiano fra le prime 40 posizioni e in Top 10 con giganti come Glastonbury e Coachella – annuncia la sua tredicesima edizione che si terrà al Parco Dora di Torino il 3-4-5 luglio 2026.

I biglietti della nuova edizione saranno disponibili in early bird a partire da giovedì 10 luglio sul sito Futur.it.

Kappa FuturFestival è l’unico festival in Italia ad avere il patrocinio della Commissione Europea, in aggiunta a quelli di Regione Piemonte, Città Metropolitana, Città di Torino. Il Festival riceve, inoltre, il supporto di Camera di Commercio di Torino e di Fondazione CRT.