Oltre 2 tonnellate di cocaina in mare, valore di 400 milioni

Catania, 17 apr. (askanews) – Oltre 2 tonnellate di cocaina “galleggiante” sono state sequestrate dalla Guardia di Finanza al largo delle coste orientali della Sicilia; una volta immesse sul mercato avrebbero potuto fruttare ai trafficanti fino a 400 milioni di euro.

Le Fiamme Gialle del Comando Provinciale di Catania con i colleghi del Gruppo Aeronavale di Messina, hanno individuato 70 colli galleggianti, accuratamente confezionati per evitare infiltrazioni d’acqua o che andassero a fondo, dotati di un dispositivo luminoso di segnalazione e tenuti insieme da reti.

Il carico di sostanze stupefacenti, in tutto oltre 1.600 panetti, potrebbe essere stato lasciato in mare da una nave cargo per essere successivamente recuperato e portato a terra.

Il Nucleo di Polizia Economico Finanziaria della Guardia di finanza di Catania, con il supporto del Reparto Operativo Aeronavale di Palermo ha quindi recuperato e messo in sicurezza il carico, avviando le indagini sul caso, anche con un pattugliamento aereo per verificare l’eventuale presenza di ulteriori colli dispersi.