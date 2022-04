Oltre 40.000 studenti collegati in streaming per incontrare Pif

Palermo, 4 apr. (Adnkronos) – Sono oltre 40.000 gli studenti di circa 1.800 classi di tutta Italia, che oggi, dalle 10 alle 12, si sono collegati su Feltrinelli Live, lo spazio digitale di laFeltrinelli che porta i protagonisti della cultura a casa di lettori e appassionati, per incontrare virtualmente Pif, dal vivo in Feltrinelli Piazza Piemonte insieme agli studenti delle classi 3F e 3G del Liceo Scientifico Bottoni di Milano, e confrontarsi con lo scrittore su “Io posso.

Due donne sole contro la mafia” (Feltrinelli Editore). In “Io posso” viene raccontata la storia di due sorelle, Maria Rosa e Savina Pilliu, che a Palermo finiscono al centro di una tenaglia terribile.

A pochi metri dal Parco della Favorita, il polmone verde dove negli anni ’70 si teneva la versione palermitana di Woodstock, si staglia uno dei palazzi simbolo della mafia. Dall’altra parte, due casette che da 30 anni resistono alla mafia.

Lì dentro, abitavano due sorelle: Savina e Maria Rosa Pilliu. La loro vita scorre tranquilla: mandano avanti un piccolo negozio di alimentari e si dedicano alla famiglia. Un giorno però, all’inizio degli anni ’80, il terreno dove le loro casette sono edificate attira l’interesse di un imprenditore che le vorrebbe abbattere per costruire un palazzone di nove piani. Da quel giorno inizia per loro un’Odissea lunga trent’anni, fatta di intimidazioni e di minacce, che le sorelle Pilliu affrontano senza mai segni di cedimento, nonostante le istituzioni sembrano averle abbandonate in questa loro battaglia.

