Oltre 40 persone intrappolate in funivia allo zoo di Southwick: guasto tecnico all’impianto

Nel pomeriggio di venerdì 1° luglio, oltre 40 persone sono rimaste intrappolate all’interno dei vagoni della funivia panoramica dello zoo Southwick. L’impianto, infatti, si è bloccato a seguito di un improvviso guasto tecnico. Sul posto, sono prontamente intervenute le autorità e numerose squadre di emergenza che stanno lavorando per risolvere il problema e liberare i visitatori in ostaggio della giostra.

In seguito al guasto, i responsabili dello zoo di Southwick a Mendon, nel Massachusetts, non hanno rilasciato commenti immediati.

Intanto, i vigili del fuoco della rete regionale hanno dichiarato che la città ha chiesto aiuto per far scendere le persone dall’attrazione.

L’incidente è avvenuto in una calda giornata estiva, con temperature superiori ai 32 gradi in gran parte della regione.

La funivia panoramica è una delle numerose attrazioni dello zoo. Secondo il sito web dello zoo, offre “una vista a volo d’uccello sulle pianure africane, sulla foresta dei cervi, sugli scimpanzé, sugli alligatori e altro ancora”.

