Oltre 400 amanti del vino per le ‘Armonie senza tempo’ del Lugana

Milano, 20 set. (askanews) – Oltre 400 persone hanno partecipato all’undicesima edizione del ‘Lugana Armonie Senza Tempo’, l’evento ideato dal Consorzio Tutela Lugana DOC per celebrare il vino simbolo del lago di Garda. Sono stati 53 i produttori arrivati a Milano per disegnare un viaggio sensoriale alla scoperta di tutte le sfumature del Lugana, nel tradizionale tasting annuale che ha attirato addetti ai lavori e amanti del vino. Il presidente del Consorzio Tutela Lugana DOC, Ettore Nicoletto.

“Il 2021 è stato un anno molto buono, stiamo continuando a crescere a due cifre e dovremmo chiudere a +15%. Veniamo da un +12% e da un decennio caratterizzato da una traiettoria di crescita eccezionale: questa è una denominazione in grandissima salute. Come dicevo oggi nella masterclass: Lugana ha grandi prospettive all’estero ma anche margini di sviluppo molto importante anche sul mercato interno”.

Il Consorzio di tutela riunisce 201 imprese che sfruttano la versatilità del vitigno Turbiana per ideare spumanti, riserve e vini d’annata tutti diversi tra loro.

Il vicepresidente del Consorzio Tutela Lugana DOC, Luca Formentini. “I 53 produttori che abbiamo oggi riescono a fornire un risultato finale che parla la stessa lingua ma la esprime con piccole tonalità che danno spazio a ogni produttore di esprimere la propria personalità. Il Lugana è un vino bianco amico del tempo, un vino bianco che una volta imbottigliato continua a crescere. Per quanti anni? Non si sa, abbiamo stappato bottiglie di Lugana di oltre 25 anni per trovare delle espressioni nitide e chiare di vini gradevoli”.

Con le qualità che restano inalterate nel tempo, simbolo dell’affidabilità del vino Lugana DOC.