Oltre la scienza: il fascino senza tempo della cartomanzia

La cartomanzia è un'arte antica che anche al giorno d’oggi riscuote un grande successo, ma è fondamentale affidarsi a un professionista.

La lettura dei tarocchi è una pratica dal fascino senza tempo, che anche al giorno d’oggi riscuote un grande successo di pubblico, per le ragioni più diverse.

Molti per esempio, sono i curiosi che provano ad avvicinarsi a quest’arte divinatoria per curiosità, per provare a ottenere un punto di vista alternativo e originale in merito a determinate situazioni della propria quotidianità.

Naturalmente, al momento di richiedere il consulto di un professionista, sarà molto importante orientarsi verso cartomanti in grado di proporre tariffe convenienti. A questo proposito, ricercando per esempio su Google “cartomanzia basso costo” sarà possibile individuare i servizi di consulenza con il miglior rapporto qualità-prezzo.

Tipi di carte e simbologia

Le carte denominate tarocchi esistono da almeno 600 anni: si tratta di 78 pezzi che si suddividono in Arcani Maggiori e Minori. Essi possono assumere una simbologia ben precisa A seconda di come vengono pescati dal professionista, dal tipo di sequenza e persino se sono al dritto o alla rovescia.

Si suddividono in 4 semi, i classici Denari, Spade, Bastoni e Coppe. Come suggerisce il nome, gli Arcani Maggiori rappresentano le interpretazioni più importanti che dovrebbero identificare la risoluzione maggiore del problema posto, mentre i Minori completano la visione d’insieme con suggerimenti mirati.

Nell’ambito dei tarocchi, poi, vi sono differenti tipologie, come quelli di Marsiglia, che sembra siano particolarmente indicati in caso di problemi di coppia, quelli molto diffusi di Rider-Waite, oppure quelli della Zingara, maggiormente riferibili al lato pratico delle cose. A prescindere dalle peculiarità del mazzo, ogni carta presenta figure differenti con significati ben precisi.

La carta della Morte e quella del Carro, per fare un paio di esempi, porterebbero con sé simboli di cambiamento ed equilibrio: la prima non avrebbe un’accezione negativa come si potrebbe credere, anzi, talvolta potrebbe anche avere un significato positivo; la seconda, invece, dovrebbe indicare una condizione di stabilità, a meno che non venga pescata alla rovescia.

Gli Oracoli, invece, presentano simbologie e quindi significati diversi e possono essere utilizzati dai cartomanti per completare una lettura, approfondirne taluni aspetti, o fornire risposte più articolate qualora la problematica si presenti davvero complessa.

Di solito, vi sono testi specifici che supportano il professionista nella lettura corretta e minuziosa. In particolar modo, per la sfera amorosa si impiegano gli Oracoli di Cuori o di Venere che hanno in media 15 carte da disporre secondo figure differenti, mentre per il lavoro si prediligerà la cosiddetta Piramide degli affari o della moneta, con mazzi di carte di solito francesi.

Cartomanzia: l’importanza di affidarsi ad un professionista

Il cartomante deve sempre rivelarsi una persona discreta e disposta soprattutto ad ascoltare. Un professionista vero si manterrà neutro davanti alle storie e alle richieste di chi telefona e cercherà di fornire una sua visione distaccata e coerente della situazione con il supporto delle carte.

Sarà importantissimo che non assecondi i desideri del chiamante, mettendolo sempre al corrente del quadro della situazione in modo oggettivo e distaccato, anche quando negativo o poco incoraggiante.

Che si tratti di un problema legato alla vita di coppia, alla ricerca dell’anima gemella, della stabilità familiare o lavorativa, fornirà consigli e rassicurazioni a seconda della lettura di tarocchi e oracoli, sempre dimostrando massimo rispetto nei confronti nel chiamante e della sua privacy.

È per questo motivo che, quando si ricercano servizi simili, sarà importante orientarsi verso realtà che mettano sin da subito ben in evidenza, in modo del tutto trasparente, gli argomenti trattati, i costi e gli orari dei vari cartomanti, così come la tipologia di carte impiegate nella lettura.