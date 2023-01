Omaggio del Chelsea a Gianluca Vialli, i giocatori scendono in campo con la maglia numero 9

Il Chelsea ha deciso di rendere omaggio all’ex attaccante Gianluca Vialli, scendendo in campo con la maglia numero 9.

Iniziative analoghe sono state intraprese anche da Sampdoria e Cremona.

I giocatori del Chelsea hanno voluto omaggiare Gianluca Vialli, prematuramente scomparso il 6 gennaio a 58 anni dopo aver perso la battaglia contro un tumore al pancreas.

L’ondata di affetto e commozione per il calciatore ha travolto lo Juventus Stadium quando i giocatori della squadra londinese, impegnati a Manchester contro il City in FA Cup, si sono presentati in campo indossando la maglia numero 9di Vialli. L’ex attaccante era legato a doppia mandata al Chelsea, club per il quale ha giocato dal 1996 al 1999.

Non solo il Chelsea. Gli omaggi di Sampdoria e Cremona

Le iniziative volte a commemorare Vialli non si arrestano al Chelsea. A Genova, anche la Sampdoria ha scelto di scendere in campo con la maglia numero 9 durante il riscaldamento. Subito dopo, i giocatori hanno indossato una maglia commemorativa in ricordo dell’ex attaccante e di Sinisa Mihajlovic, che insieme alla squadra ligure hanno giocato oltre 300 partite.

Nella giornata di lunedì 9 gennaio, poi, il Cremonese giocherà sfoggiando un patch speciale sulla manica, con una foto e una dedica in onore di Vialli.