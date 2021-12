Oman, calciatore morto d’infarto a 29 anni: malore durante il riscaldamento per una partita

Mukhaled Al-Raqad, calciatore del Muscat FC (Oman) è morto a 29 anni a causa di un infarto accusato durante una seduta di riscaldamento.

Tragedia nel mondo del calcio, in particolare dell’Oman, dove il calciatore Mukhaled Al-Raqad è morto a 29 anni dopo essere svenuto durante il riscaldamento per una partita di campionato: trasportato d’urgenza in ospedale, per il giovane non c’è stato nulla da fare e l’infarto non gli ha lasciato scampo.

Calciatore morto d’infarto in Oman

Giocatore del Muscat FC, Mukhaled Al-Raqad si stava riscaldando insieme ai suoi compagni di squadra per poi giocare contro il Suwaiq quando all’improvviso ha iniziato a non sentirsi bene e ad accasciarsi a terra. Trasportato immediatamente all’ospedale più vicino, i medici hanno cercato di rianimarlo ma ogni sforzo si è rivelato vano e dopo poche ore è gunta la comunicazione del suo decesso.

Queste le parole con cui il club ha diffuso la triste notizia: “Con il cuore pieno di fede nell’accettare la volontà di Dio, la dirigenza del Muscat Sports Club e tutti i suoi affiliati porgono le più sincere condoglianze alla famiglia di Al-Raqad“.

Calciatore morto d’infarto in Oman: poco prima un altro lutto nel calcio

La morte del calciatore del Muscat FC è avvenuta poche ore dopo quella del croato Marin Cacic, giocatore di 23 anni dell’NK Nehaj.

Anche lui è scomparso a causa di un problema cardiaco accusato durante una seduta di allenamento. Nonostante il tempestivo trasferimento in ospedale, il giovane è finito in coma e per lui non c’è stato nulla da fare.