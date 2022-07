Oman: si fanno un selfie, ma vengono portati via dalle onde. Le immagini del dramma sono virali

Dramma lungo la costa della spiaggia di Salalah Beach in Oman. Le onde hanno travolto cinque turisti. Non chiaro ancora il computo delle vittime.

Stavano cercando di scattare un selfie, ma la furia delle onde che si è abbattuta sulla spiaggia di Salalah in Oman è stata fatale e non ha lasciato loro scampo. Questi terribili attimi sono stati documentati in un video che è stato diffuso dalla testata estera IndiaToday.

Il filmato è diventato poi nel giro di poco tempo virale.

Si scattano un Selfie, ma vengono travolti dalle onde: il bilancio delle vittime

Quello che viene mostrato nel video è agghiacciante.

Le due giovani erano intente a scattare il selfie, quando sono state travolte dalle onde e con loro anche un padre che in quegli attimi stava giocando con le sue bambine. Da lì la furia delle onde trasformerà Salalah Beach in vero e proprio inferno: c’è chi si fa prendere dal panico, chi tenta disperatamente di salvarsi e c’è ancora chi chiede aiuto.

Proseguono le ricerche dei dispersi

Nel frattempo non sarebbe stato ancora diramato il bilancio definitivo delle vittime. Stando a quanto hanno fatto sapere le autorità locali si parlerebbe di cinque dispersi, mentre sono tre invece le persone che sono state soccorse e sottratte alla violenza delle onde.