Omar Pedrini operato ancora al cuore: "Il nostro leone l'ha superato"

Omar Pedrini è stato operato ancora una volta al cuore. A rendere pubblica la notizia è stato il suo staff, che ha anche tranquillizzato i fan sulle sue condizioni di salute.

Mercoledì 29 marzo 2023 Omar Pedrini è stato nuovamente operato al cuore. La notizia, però, è stata resa pubblica soltanto adesso da parte del suo staff. L’artista è ancora ricoverato presso l’ospedale San Bortolo di Vicenza, ma le sue condizioni di salute sono buone.

Via social, lo staff di Omar Pedrini ha annunciato:

L’intervento, quindi, era già programmato. E’ andato bene e Omar si riprenderà pian piano.

Lo staff di Pedrini ha anche chiarito il motivo per cui l’operazione è stata annunciata solo adesso. Si legge:

“Nonostante il rapporto schietto con voi, non ci sembrava il caso di preoccuparvi per l’ennesima volta e abbiamo mantenuto la privacy, certi che abbiate compreso. Ora lui è vigile e ben assistito, pronto per la riabilitazione in un’altra clinica che gli permetterà di ripartire con energia nuova e col motore ben assicurato. Presto farà un comunicato a modo suo per ringraziare gli amici più stretti che hanno pregato per lui e rassicurare tutti quelli che gli vogliono bene, anche in occasione della imminente S.Pasqua”.