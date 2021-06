Ombrelloni da esterno: i modelli per l’estate

Dai modelli con braccio girevole sino a quelli a manovella, sono diversi i modelli di ombrelloni da esterno che abbelliscono l'angolo verde di casa.

Con la bella stagione e le giornate soleggiate, aumenta il desiderio per coloro che hanno un giardino di approfittarne per stare all’aria aperta. In una area verde, non possono mancare gli ombrelloni da esterno di cui esistono tantissime tipologie approfittando di varie promozioni. Vediamo quali scegliere.

Ombrelloni da esterno

Una soluzione molto pratica e funzionale per godersi un po’ di fresco e stare lontano anche da sguardi indiscreti in modo da trascorrere dei pomeriggi o serate insieme agli amici e ai famigliari in un angolo della casa. Gli ombrelloni da esterno sono un oggetto d’arredo che rende molto piacevole la permanenza nella zona verde di casa. Per avere un po’ di privacy o anche godere di giornate all’aria fresca, è sicuramente la scelta ideale.

Una struttura molto facile e agevole da aprire, oltre ad abbellire e impreziosire gli angoli verdi della casa. Bisogna sceglierlo in materiali che siano resistenti in modo che non si distruggano con le condizioni avverse del meteo. La base è disponibile in vari materiali ed è molto importante in quanto dà stabilità all’intera struttura. Il bastone centrale è un’altra componente importante.

In alcuni modelli, il palo può essere snodabile in modo da offrire una ottima copertura soprattutto nei giorni di sole. Il rivestimento deve essere di ottima qualità, resistente all’acqua e anche al vento e necessita di una buona manutenzione. Al momento dell’acquisto bisogna anche considerare lo spazio che si ha a disposizione in modo da scegliere l’ombrellone che sia maggiormente adatto alla propria casa.

Si trovano anche ombrelloni da esterno che si adattano a spazi molto piccoli, quali può essere il balcone o il terrazzo di casa. In questo caso, bisogna anche fare attenzione ai materiali e all’uso che si intende farne.

Ombrelloni da esterno: modelli

Non è molto facile orientarsi su quali ombrelloni da esterno scegliere dal momento che ve ne sono tantissimi sul mercato e ognuno si adatta perfettamente alle esigenze e ai bisogni di ciascuno, oltre che alle dimensioni della casa e dello spazio verde che si ha a disposizione. Sono arredi che permettono di rilassarsi, insieme agli amici oppure leggere un buon libro o ancora pranzare o cenare all’aperto.

I modelli sono tantissimi e bisogna capire quale scegliere, anche in base alle caratteristiche di ognuno. Si trovano tipologie con supporto centrale che sono la versione più classica che si possa trovare in commercio. Hanno un piede centrale che è in grado di reggere completamente l’intera struttura in modo da renderla maggiormente stabile.

Ci sono poi ombrelloni da esterno con braccio laterale che permettono di approfittare e di beneficiare di molto più spazio. Inoltre, il braccio è spostato solo verso un lato della struttura stessa. Si trovano anche modelli molto tecnologici, come ombrelloni a led che hanno nelle braccia delle luci a led che sono alimentate con l’energia solare o a batteria.

Si trovano ombrelloni da esterno a banana dotati di un solo braccio laterale con struttura a mezzaluna oppure a braccio girevole che permettono di spostarli a seconda della zona d’ombra. Essendo un modello a braccio girevole, risulta ancora più facile muovere il braccio nelle varie ore della giornata approfittando di angoli di ombra e quindi di maggiore fresco. Come è possibile vedere, i modelli sono vari e a seconda delle proprie esigenze si può scegliere quello maggiormente adatto.

Ombrelloni da esterno Amazon

Per chi sta pensando di acquistare un arredo di questo tipo per la zona esterna di casa, Amazon propone diversi modelli approfittando di sconti e prezzi al ribasso da non lasciarsi sfuggire. Cliccando sulla foto si possono visualizzare alcune caratteristiche al riguardo. Qui sotto si trova una classifica con i tre migliori ombrelloni da esterno scelti tra quelli più desiderati e anche venduti dagli utenti del noto e-commerce.

1)Outsunny ombrellone da esterni

Un ombrellone decentrato a manovella realizzato in acciaio e poliestere. Impermeabile, quindi perfetto in condizioni meteo avverse. Molto ampio, quindi adatto sia per il terrazzo, ma anche per il giardino di casa. Realizzato in materiali di ottima qualità e resistente ai raggi ultravioletti. La base è in acciaio, quindi molto robusto e garantisce la massima stabilità e anche confort. Si apre e si chiude facilmente grazie alla manovella. Si può regolare l’angolazione in base alle proprie esigenze. In vendita con il 4% di sconto.

2)Ombrellone ø 3 mt x 2.4 mt

Un modello di ombrellone dalla struttura tonda in acciaio dotato di manovella, quindi molto facile da aprire e chiude. La copertura è in poliestere. Il palo in metallo, quindi molto robusto e di qualità. Inoltre, è realizzato con materiali di ottima qualità e fa una bellissima figura dal punto di vista estetico. Un prodotto Amazon’s Choice. In vendita con il 18% di sconto.

3)Yaheetech ombrellone da giardino

Un modello inclinabile con la manovella in alluminio, quindi molto facile da aprire e chiudere. Molto robusto e stabile, grazie al fatto che sia in acciaio. Il rivestimento è in poliestere e resistente all’acqua. Ha una copertura che migliora la stabilità durante le giornate molto ventose. Un modello inclinabile in modo da piegarlo per offrire ombra. Disponibile nel core ecrù, grigio e rosso. Ha uno sconto del 20%.

Insieme agli ombrelloni da esterno, è possibile approfittare anche dei migliori gazebo per un angolo di verde.