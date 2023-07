Il terribile incidente è avvenuto alle prime luci dell’alba della giornata di ieri, martedì 11 Luglio, all’altezza di un passaggio a livello di Omegna (Verbano Cusio Ossola). Un pensionato di 93 anni è finito sotto il treno in corsa: le autorità avanzano l’ipotesi di suicidio.

Omegna, anziano travolto e ucciso dal treno: forse si è suicidato

L’uomo, nato nel 1930, avrebbe forse deciso di far finire la sua vita, probabilmente perché la stava ormai passando in condizioni disperate. È questa l’ipotesi fatta avanzare dalla Polizia Locale di Omegna che nella giornata di ieri ha iniziato ad indagare sulla strana morte del pensionato. Il 93enne si trovava nei pressi del passaggio a livello del paesello, quando al passaggio del treno si è gettato sulle rotaie, venendo violentemente travolto.

L’intervento dei sanitari e il decesso dell’uomo

Sul posto sono accorsi subito i medici del 118 che hanno fornito le prime cure al 93enne sul posto, prima di trasferirlo in pronto soccorso. All’ospedale, però, l’anziano non è mai arrivato: troppo gravi le ferite riportate dallo scontro con il treno: l’uomo è morto mentre si trovava ancora in ambulanza. Gli agenti di Polizia si sono occupati di tutti i rilievi del caso, mentre sulla tratta Domodossola-Novara ci sono stati disagi e ritardi per tutta la mattina.