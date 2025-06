Omicidio a Caltagirone: Corrado Rametta arrestato dopo il delitto di Raffaele Maruca

Un omicidio ha scosso Caltagirone, in provincia di Catania. Corrado Rametta, 54 anni, è stato arrestato dai carabinieri dopo aver ucciso Raffaele Maruca, 63 anni, con tre colpi di pistola calibro 7,65. L’episodio è avvenuto nella casa della vittima, situata in contrada San Nicolò Le Canne, dove il corpo è stato scoperto dai familiari, inizialmente convinti che si trattasse di un incidente domestico.

La scoperta del delitto

Solo grazie all’intervento dei carabinieri e del medico legale, è emerso che Maruca era stato assassinato. Due colpi lo hanno raggiunto al petto, mentre un terzo l’ha colpito all’inguine. L’analisi della scena del crimine ha rivelato dettagli inquietanti, con la vittima ridotta in condizioni tragiche. I militari hanno immediatamente avviato le indagini per rintracciare il presunto omicida.

La cattura di Rametta

Dopo una notte di ricerche, i carabinieri sono riusciti a fermare Rametta, il quale ha consegnato spontaneamente una pistola con cinque colpi nel caricatore. La pistola era detenuta illegalmente. In un’ammissione che ha lasciato tutti senza parole, Rametta ha raccontato di essersi cambiato dopo il delitto, rivelando anche il luogo dove aveva nascosto gli abiti sporchi di sangue, un terreno vicino al campo sportivo della zona.

Motivi e contesto dell’omicidio

Ma cosa ha spinto Rametta a commettere un tale atto? Si parla di rancore personale. L’indagato era legato a Maruca tramite un cognato che, dopo una vendita immobiliare, si era aggiudicato una casa all’asta, quella stessa proprietà che era stata pignorata a Rametta. Secondo quanto emerso, l’omicidio potrebbe essere il risultato di una vendetta personale, ma sono in corso accertamenti per capire se si tratti di un errore di persona.

Indagini in corso

I carabinieri stanno lavorando alacremente per ricostruire la dinamica dell’omicidio e per verificare se ci sono stati altri coinvolgimenti. La comunità di Caltagirone è in stato di shock, mentre ci si interroga sulle motivazioni che hanno portato a un atto così estremo. L’indagato, ora in stato di fermo, è accusato di omicidio aggravato e il suo futuro appare incerto. Che fine farà la sua vendetta?