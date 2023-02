Omicidio a colpi di pistola: cadavere recuperato in un dirupo a Varese

Trovato cadavere nei boschi in provincia di Varese: ucciso a colpi di pistola e caduto in un dirupo

Un sabato mattina decisamente dai tratti inquietanti quello in cui si è ritrovata la cittadina di Castelveccana e tutta la provincia di Varese: un cadavere con in corpo due colpi di pistola è stato infatti ritrovato nel fondo di un canalone.

Sull’efferato delitto nel quale potrebbe essere coinvolta la malavita della zona sta in questo momento indagando la Procura di Varese.

Due colpi di pistola, poi la caduta nel dirupo

Il corpo ritrovato nel canalone di Castelveccana, nei boschi in provincia di Varese, appartiene ad uomo dai tratti nordafricani. Dalle dinamiche dell’evento, non è da escludersi un’esecuzione, e di conseguenza potrebbe essere coinvolta la malavita.

Sulla strada che costeggia il dirupo sono stati infatti rinvenuti due bossoli di piccolo calibro. La vittima, con i due proiettili in corpo è scivolata lungo il dirupo facendo una caduta di oltre cento metri che non avrebbe in alcun modo potuto lasciargli scampo.

Dopo la segnalazione dei cittadini tramite telefonata, sono intervenuti sul posto sia i vigili del fuoco, che gli specialisti del nucleo Speleo Alpino Fluviale ed i carabinieri.