Fomentato da un impeto che ha ancora origini sconosciute, un uomo spara e uccide la cognata per poi costituirsi: il tragico omicidio si è consumato a Fossombrone, in provincia di Pesaro Urbino. Le forze dell’ordine stanno indagando per scoprire il movente del delitto.

Omicidio a Fossombrone, uomo spara e uccide la cognata: si è costituito

È uscito di casa e si è precipitato al piano di sotto, irrompendo nell’appartamento in cui viveva la cognata. Una volta raggiunta la donna, l’uomo le ha sparato un colpo di pistola in testa. La drammatica vicenda si è verificata a Fossombrone, in provincia di Pesaro Urbino.

Dopo aver compiuto l’omicidio, il killer ha raggiunto la caserma dei carabinieri e si è costituito. Alle autorità ha consegnato la pistola semiautomatica con la quale ha compiuto il delitto. Al momento, il movente che si cela dietro l’uccisione è ancora avvolto nel mistero.

Alla luce delle informazioni sinora diffuse, l’omicidio è avvenuto intorno alle ore 10:30 di martedì 25 luglio in una villetta bifamiliare situata in una zona di campagna della cittadina marchigiana. La vittima è stata identificata come Marina Luzi, una geometra di 40 anni che abitava insieme al compagno e alla figlia piccola al piano terra della struttura. L’omicida, invece, è Andrea Marchionni, 47 anni, ex falegname e attualmente disoccupato. L’uomo vive da solo.

Si indaga sul movente del delitto

Sul caso, stanno indagando i carabinieri della compagnia di Fano, coordinati dal capitano Maximiliano Papale, e il Reparto operativo del Comando provinciale di Pesaro. A Fossombrone, sul luogo del delitto, era presente anche la pm titolare dell’inchiesta, Simonetta Catani, della Procura di Urbino.

La vicenda ha profondamente sconvolto la piccola comunità – circa 9.500 anime – che popola la cittadina marchigiana. Chi conosceva i protagonisti della tragedia, infatti, ha affermato sotto shock che erano “brave persone, gente che lavora”. In questo scenario, tuttavia, ha preso vita l’ennesimo femminicidio dalle dinamiche chiare ma dalle motivazioni oscure.

“È una tragedia, una cosa totalmente inaspettata, delirante. Quello che ha fatto Andrea Marchionni non ha niente di razionale. Eppure a noi non erano mai giunte segnalazioni di situazioni disagio o di difficoltà”, ha dichiarato all’ANSA il sindaco Massimo Berloni.

Marchionni è stato descritto come un uomo “solitario, riservato” ma non sembrerebbe sia mai stato affetto da problemi psicologici né che fosse in cura. In caso contrario, come sottolineato da una fonte investigativa, “non avrebbe avuto l’arma ma anche questo è un aspetto da approfondire”.