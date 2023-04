Un militante 38enne di Casapound è stato ucciso a Genova: a compiere l’omicidio un portuale, leader di un’associazione no vax e no green pass.

Omicidio a Genova: nel cuore del capoluogo ligure, un uomo di 38 anni noto per essere un militante di Casapound è stato ucciso da un portuale portavoce dell’associazione No Green Pass “Libera Piazza”. Pare che il conflitto a fuoco sia scaturito a seguito di una lite economica dovuta a questioni di droga.

Omicidio a Genova, 38enne militante di Casapound ucciso da un portuale a colpi di pistola

È stato identificato come Manuel Di Palo il 38enne ucciso a colpi di pistola nel tardo pomeriggio di martedì 25 aprile in via Polleri, nel quartiere del Carmine, a Genova. A premere il grilletto è stato Filippo Giribaldi, 43 anni, scaricatore di porto della Culmv nonché tra i leader dell’associazione no vax e no green pass “Libera Piazza”.

L’omicidio si è consumato al culmine di una lite tra i due uomini che, sulla base delle prime ricostruzioni effettuate, sembrerebbe aver avuto natura economica legata a motivi di droga.

Il ritrovamento dell’arma del delitto e il passato della vittima

L’arma usata per compiere il delitto, una calibro 22, è stata rinvenuta nelle vicinanze della scena del crimine, sotto un’auto parcheggiata, ed è stata sequestrata dalla scientifica. Sul luogo della tragedia, si sono prontamente recati i paramedici del 118 che hanno tentato di rianimare il 38enne ma le sue condizioni sono subito apparse disperate.

Di Paolo era un militante di Casapound che nel 2020 era stato condannato a scontare 8 mesi con la condizionale insieme ad altre due persone per un’aggressione con accoltellamento perpetrata nel 2018 contro un antifascista. L’uomo venne aggredito mentre stava affiggendo alcuni manifesti.