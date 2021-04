Omicidio a Miami-Dade, bambino di 3 anni ucciso ad una festa di compleanno

Omicidio a Miami-Dade, durante una sparatoria ad una festa di compleanno, un bambino di tre anni, Elijah LaFrance, è morto.

Dramma a Miami Dade, dove un piccolo bambino di soli tre anni ha perso la vita, dopo essere rimasto coinvolto in una sparatoria, durante una festa di compleanno.

La comunicazione dell’accaduto è stata diffusa dalla Sezione Omicidi del Dipartimento di Polizia di Miami-Dade, il quale ha così riportato la notizia:

“Nella giornata di sabato 24 aprile, approssimativamente alle ore 8.05 della sera, la vittima rappresentata nell’immagine è stata uccisa nell’area di N.Miami Avenue & NE 158 Street, Miami Florida”.

Omicidio Miami-Dade, le prime ricostruzioni

Stando alle prime ricostruzioni dell’accaduto, il piccolo Elijah LaFrance sarebbe morto dopo essere stato colpito da un proiettile, in seguito a una sparatoria, le cui cause devono ancora essere accertate dalla Polizia, in una festa di compleanno alla quale il piccolo stava prendendo parte.

Pare che l’assassino, che è anche la persona che ha dato il via alla sparatoria, sia fuggito immediatamente dopo il fatto compiuto e attualmente è ricercato dalla Polizia di Miami-Dade, che ha diramato un avviso per le ricerche. Chiunque sarà in grado di fornire informazioni utili alla cattura dell’assassino potrà avere una ricompensa fino a $5.000.00.

Omicidio Miami-Dade, i soggetti coinvolti

Dalle prime indiscrezioni, sembra che il piccolo Elijah sia morto poco tempo dopo essere stato trasportato d’urgenza in ospedale, insieme a lui è stata trasferita in ospedale anche una ragazza di 21 anni, anch’essa ferita da un colpo d’arma da fuoco nella sparatoria e che attualmente si troverebbe ricoverata, ma in condizioni stabili.

Adesso è caccia all’uomo che ha avviato la sparatoria e ha ucciso il piccolo di 3 anni.