Un uomo di Modena ha ucciso sua madre in casa, poi è andato in Questura per costituirsi. Per il momento il movente è ancora sconosciuto.

Un uomo di Modena ha ucciso sua madre in casa, poi è andato in Questura per costituirsi. Per il momento il movente è ancora sconosciuto.

Omicidio a Modena: uccide la madre in casa, poi va in quesura e si costituisce

Modena questa mattina è rimasta completamente sconvolta da un terribile fatto di cronaca appena accaduto. Un uomo, di cui non è ancora stata resa nota l’identità, ha ucciso la madre di 71 anni in casa. Dopo aver commesso il delitto, ha deciso di recarsi spontaneamente in Questura per confessare tutto quello che aveva fatto.

Omicidio a Modena: sul posto vigili del fuoco e 118

La terribile tragedia è avvenuta in via dei Manzini, in zona Fratelli Rosselli, non distante dal centro storico.

L’uomo ha ucciso la madre di 71 anni e poi si è recato in questura per costituirsi. Sul posto si sono recati i vigili del fuoco e il 118, che hanno aperto la porta dell’abitazione e hanno subito trovato il cadavere della donna.

Omicidio a Modena: sconosciuto il movente

Sul luogo del delitto è arrivata anche la polizia, con la squadra mobile, che sta conducendo le indagini. Per il momento rimane sconosciuto il movente del delitto.

L’uomo si è costituito ma non ha spiegato le motivazioni per cui ha deciso di commettere un gesto così terribile.