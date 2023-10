Un atroce dramma familiare si è consumato a Nembro: Matteo Lombardini uccide il padre anziano e ferisce gravemente la madre, venendo infine arrestato per l’omicidio del genitore. A quanto si apprende, l’aggressore soffre di problemi psichici.

Omicidio a Nembro, uccide il padre e ferisce la madre: arrestato

Sono sporche di sangue le mani di Matteo Lombardini, 35 anni. L’uomo si è macchiato di un efferato delitto a matrice familiare nella zona di Viana quando, nella serata di sabato 28 ottobre, poco dopo l’ora di cena, ha deciso di avventarsi con un coltello da cucina contro il padre Giuseppe, 72 anni, è ucciderlo. Ferita anche la madre dell’omicida, Mariangela Stella, 66 anni, che ha tentato di difendere il marito. È questa la prima ricostruzione elaborata dai carabinieri della compagnia di Bergamo.

Secondo quanto riferito dai militari dell’Arma che stanno indagando sul delitto, il 35enne sarebbe affetto da tempo da problemi psichici.

Lombardini aveva già aggredito il padre 12 anni fa

L’aggressione mortale è stata segnalata alle forze dell’ordine che si sono rapidamente recate in via Rossini, nella frazione di Viana, in cui si trova l’abitazione dei Lombardini, insieme ai sanitari del 118. Giunti sul posto, i carabinieri hanno arrestato il 35enne. I paramedici, invece, dopo aver appurato il decesso di papà Giuseppe, hanno prestato soccorso alla madre dell’assassino, trasportata in ospedale in codice rosso. La donna, seppur in gravi condizioni, non sarebbe in pericolo di vita.

Sulla base delle informazioni sinora diffuse, pare che Matteo Lombardini avesse già aggredito il padre con un coltellocirca 12 anni fa. In quella circostanza, Giuseppe era sopravvissuto e aveva deciso di ritirare la denuncia sporta contro il figlio.