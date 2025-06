Omicidio a Nogent: un ragazzo di 14 anni accoltella a morte un dipendente scolastico

Un tragico evento riporta in primo piano la questione della sicurezza pubblica in Francia, mentre Macron prova a rispondere.

Un omicidio avvenuto a Nogent, dove un ragazzo di 14 anni ha accoltellato a morte un dipendente scolastico di 31 anni, ha riacceso il dibattito sulla violenza giovanile in Francia. Questo è il secondo caso simile in meno di tre mesi. La tragedia si è verificata mentre il presidente Emmanuel Macron cercava di affrontare la questione della sicurezza pubblica, ma il suo messaggio sembra cadere nel vuoto di fronte alle preoccupazioni dei genitori.

La reazione di Macron e le sue difficoltà

Macron ha recentemente affermato che la copertura mediatica della criminalità violenta stava alimentando paure ingiustificate. Ma la tempistica dell’attacco ha reso le sue parole vuote per molti. La sua intenzione di spostare l’attenzione su questioni globali, come il cambiamento climatico, è stata oscurata dalla crescente ansia dei genitori riguardo alla sicurezza dei propri figli nelle scuole.

“L’opinione pubblica già considera la sicurezza come una delle sue principali preoccupazioni. Eventi come l’accoltellamento di Nogent dimostrano che queste preoccupazioni sono valide”, ha dichiarato Erwan Lestrohan, direttore della ricerca presso l’istituto di sondaggi Odoxa.

I sondaggi parlano chiaro

Un sondaggio condotto subito dopo l’accoltellamento ha rivelato che l’87% degli intervistati ritiene che tali eventi rappresentino un reale incremento della violenza tra i minorenni. Solo il 21% si fida di Macron per affrontare efficacemente la violenza giovanile, rispetto al 42% che si fida di Marine Le Pen, leader della destra francese.

Un fenomeno in crescita

Secondo François-Noël Buffet, sottosegretario al ministero dell’Interno, gli atti di violenza tra i minorenni appaiono in aumento. Ha affermato che, sebbene i tassi di delinquenza giovanile siano rimasti stabili dal 2016 al 2024, gli atti più violenti, come gli omicidi, sono aumentati. “La violenza tra i minorenni ha cambiato volto, è più radicale e diffusa”, ha detto Buffet.

Un altro incidente tragico si è verificato a gennaio, quando un ragazzo di 14 anni è stato accoltellato a morte a Parigi dopo aver rifiutato di consegnare il suo telefono. In aprile, un altro studente ha ucciso un compagno di classe di 15 anni a Nantes. Questi eventi sono accaduti nonostante le misure di sicurezza, come i controlli nei bagni delle scuole.

Le parole di Macron

Macron ha definito l’accoltellamento di Nogent un atto di “violenza indicibile”, lamentando una società in cui si passa rapidamente da un crimine all’altro. Ha poi puntato il dito contro le famiglie disfunzionali e l’impatto dei social media sui ragazzi, promettendo di spingere per un divieto di utilizzo dei social per i minori di 15 anni.

Un presidente in difficoltà

Il problema di comunicazione di Macron non è nuovo. Se da un lato è a suo agio nel discutere questioni globali, dall’altro fatica a trovare la giusta voce riguardo alla sicurezza interna. In un momento in cui la criminalità violenta è sotto i riflettori, il suo focus su problemi come l’innalzamento del livello del mare rischia di apparire distante dalla realtà della popolazione.

“Quando si tratta di crimine e sicurezza, la percezione supera la realtà”, ha affermato Lestrohan. “Un grido di allerta nazionale provoca una richiesta di risposta autorevole.” Mentre la Francia continua a lottare con la questione della sicurezza, resta da vedere come il governo risponderà alle crescenti preoccupazioni dei cittadini.