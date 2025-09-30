Omicidio a Paupisi: la tragica scomparsa di Elisa Polcino e le indagini in corso

Nella tranquilla comunità di Paupisi, un drammatico episodio ha scosso profondamente gli abitanti, portando alla luce un omicidio familiare che ha lasciato tutti senza parole. Salvatore Ocone, un operaio di 58 anni, è accusato di aver ucciso la moglie Elisa Polcino, di 49 anni, in un gesto di violenza inaudita.

La tragedia è avvenuta all’interno della loro abitazione, dove una violenta lite tra i coniugi si è trasformata in un atto fatale.

Secondo le prime ricostruzioni, l’uomo avrebbe colpito la donna ripetutamente con una pietra, provocandone la morte sul colpo. L’episodio ha avuto luogo martedì mattina, in contrada Frasso, un’area residenziale di Paupisi.

La fuga e le indagini

Subito dopo il delitto, il sospettato ha tentato di fuggire insieme ai suoi due figli minori, una ragazza di 16 anni e un ragazzo di 15. Tuttavia, la loro fuga è stata interrotta quando le forze dell’ordine li hanno rintracciati in provincia di Campobasso. Purtroppo, il giovane sarebbe deceduto, mentre la sorella è stata ricoverata in condizioni critiche in ospedale.

La scena del crimine

Le indagini sul luogo del delitto hanno rivelato una scena agghiacciante, con tracce di sangue rinvenute dagli investigatori. I carabinieri della stazione di Paupisi, insieme al comando provinciale, hanno avviato i rilievi e raccolto testimonianze da parte dei vicini, i quali avevano già notato tensioni tra la coppia in passato.

Le dinamiche familiari

La coppia, nota per i frequenti litigi, aveva attirato l’attenzione della comunità locale, che ora si trova a dover affrontare le conseguenze di un atto così violento. Fonti locali indicano che i conflitti tra Salvatore ed Elisa erano comuni e che la situazione era degenerata in modo allarmante.

Il movente del delitto rimane incerto, ma gli investigatori della procura di Benevento hanno aperto un fascicolo per omicidio volontario, iniziando a esaminare il passato della coppia e a valutare eventuali precedenti segnalazioni di violenza domestica.

Impatto sulla comunità

L’omicidio ha provocato un’ondata di shock tra gli abitanti di Paupisi, un comune di poco più di mille residenti, immerso in un paesaggio caratterizzato da colline e vigneti. La notizia si è diffusa rapidamente, portando molti cittadini a radunarsi vicino al luogo della tragedia, esprimendo incredulità e tristezza per quanto accaduto. La comunità, conosciuta per la sua tranquillità, si trova ora a riflettere su un evento che ha infranto la serenità di una vita quotidiana.

In questo contesto, i ragazzi non sono andati a scuola il giorno successivo all’evento, evidenziando il profondo impatto emotivo che questa situazione ha avuto su di loro. La ragazza, iscritta a un istituto alberghiero, e il fratello, studente di un istituto industriale, si trovano ora a fronteggiare una realtà devastante.

La vicenda di Paupisi mette in luce non solo le problematiche legate alla violenza domestica, ma anche la necessità di un intervento sociale e culturale per affrontare tali situazioni. La comunità, purtroppo, è stata costretta a confrontarsi con una realtà che spesso rimane celata, ma che richiede un’attenzione e una riflessione profonda per prevenire ulteriori tragedie simili in futuro.