Un altro femminicidio è avvenuto a Rimini, dove un uomo di nazionalità straniera ha ucciso la moglie e ferito la figlia che cercava di difenderla.

Rimini, uomo uccide la moglie e ferisce la figlia

La tragedia si è consumata intorno alle 16 di giovedì 19 maggio in un appartamento di un condominio in via Dario Campana, a Rimini.

L’uomo si è scagliato contro la moglie, colpendola con alcune coltellate. La donna purtroppo non ce l’ha fatta. Con la stessa arma ha colpito anche la figlia 13enne, che pare sia intervenuta per proteggere sua madre.

Sul posto oltre ai mezzi del 118, è arrivata la polizia. L’assassino sarebbe già stato portato in Questura per essere interrogato.