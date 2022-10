Un 25enne con precedenti penali è stato trovato morto a Roma. Sul suo corpo segni di coltellate alla schiena.

Giallo nella città di Roma Capitale, dove un giovane di 25 anni è stato trovato morto in strada. Non sono note le cause del decesso, ma ciò che è chiato è che si è trattato di un omicidio.

Omicidio a Roma, ragazzo di 25 anni trovato morto in strada con segni di coltellate alla schiena

La vittima aveva numerose coltellate alla schiena e tutto fa pensare ad una lite o a dei colpi sferrati all’insaputa del 25enne dato che è stato preso alle spalle. Dopo aver visto il giovane, alcuni passanti hanno chiamato l’ambulanza e le forze dell’ordine. All’arrivo del 118 non c’era già nulla da fare per il ragazzo e infatti è stato dichiarato il suo decesso.

Le indagini

L’arrivo della polizia ha invece “spaventato” alcuni dei presenti nella zona del ritrovamento corpo che sono scappati via.

Non è chiaro per quale motivo, forse per paura di essere interrogati, forse perchè complici dell’assassino. Queste sono solo ipotesi. Sulla scena del crimine è arrivata anche la polizia scientifica che sta raccogliendo tutto il materiale necessario per condurre le indagini.

Identikit della vittima e zona dell’omicidio

La zona in cui è stato trovato il corpo è la Tuscolana, parte di Roma Capitale. Per la precisione la salma era a via Publio Rutilio Rufo.

Stando ai primi accertamenti delle forze di polizia, il ragazzo di 25 anni era un pregiudicato e dunque non è da sottovalutare il fatto che l’omicidio possa essere legato a qualche attività criminale.