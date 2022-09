Sergio Carparelli, 54 anni, è stato ucciso in strada a colpi di arma da fuoco, a Soccavo, quartiere di Napoli.

Sergio Carparelli, 54 anni, è stato ucciso per strada a colpi di arma da fuoco. L’agguato è avvenuto nel quartiere di Soccavo, a Napoli. Le indagini sono in corso.

Omicidio a Soccavo, 54enne ucciso per strada a colpi di arma da fuoco

Durante la notte è avvenuto un omicidio a Soccavo, un quartiere nella periferia occidentale di Napoli. I carabinieri del nucleo operativo di Bagnoli sono intervenuti in via Marco Aurelio. Sergio Carparelli, uomo napoletano di 54 anni, è stato trovato morto. L’uomo è stato ucciso con diversi colpi d’arma da fuoco. Sul posto i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli hanno effettuato tutti i rilievi del caso. Le indagini sono in corso per cercare di chiarire la natura dell’agguato che è costato la vita all’uomo.

Le indagini e la tensione criminale nel quartiere

Gli agenti stanno cercando di capire se il fatto criminale sia associato alla lotta tra clan di camorra nella zona di Soccavo. Nel quartiere da tempo la tensione criminale è molto alta, soprattutto per via del controllo del traffico di sostanze stupefacenti. Le indagini vanno avanti per cercare di capire le dinamiche dell’omicidio di Sergio Carparelli, ucciso per strada con diversi colpi d’arma da fuoco.