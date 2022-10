Omicidio a Soccavo, l’uomo ucciso era stato condannato a 8 anni per molestie su due bambini

Sergio Carparelli, ucciso giovedì scorso, era già stato condannato per molestie su due bimbi.

Il 53enne, Sergio Carparelli, ucciso a Soccavo a colpi di pistola la notte di giovedì scorso, 29 settembre 2022, era stato condannato il 12 settembre scorso a 8 anni di reclusione per violenza sessuale ai danni di due bambini.

Sergio Carparelli, ucciso a Soccavo, era stato condannato per violenze sessuali su minori

L’uomo, nato a Napoli nel 1968, è stato trovato morto a terra in via Marco Aurelio, al confine tra Soccavo e il Rione Traiano. I 7 colpi di pistola avevano raggiunto la schiena ed il torace, motivo per il quale le ferite gli sono stati fatali.

Indagini in corso

Sulla vicenda stanno indagando i carabinieri del nucleo investigativo di Napoli, coordinati dalla Procura della Repubblica di Napoli.

Attualmente, non c’è nessuno ipotetico bersaglio individuato come l’omicida.

Ipotesi vendetta

Dunque, gli investigatori stanno prendendo in considerazione tutte le piste, non escludendo neanche quella di una possibile vendetta. Stando alle prime ricostruzioni, i due minori che sono state le vittime degli abusi di Sergio sono un maschietto e una femminuccia e sarebbero figli di un elemento di spicco della criminalità organizzata della zona. Per cui, gli inquirenti non escludono che tra i moventi dell’omicidio ci sia quello di una possibile rivincita per il reato di violenza sessuale.