Un uomo è stato arrestato mentre era in fuga verso il confine della Svizzera, dopo aver ucciso il figlio di 7 anni e aver accoltellato l'ex moglie.

Un uomo è stato arrestato mentre era in fuga verso il confine della Svizzera, dopo aver ucciso il figlio di 7 anni e aver accoltellato l’ex moglie. Il 40enne è stato fermato a Viggiù. Il bambino era con lui per passare insieme il Capodanno.

La donna vive in un’altra casa, ora si trova ricoverata ma non è in pericolo di vita.