Omicidio Alessandra Matteuzzi, Giovanni Padovani non risponde al giudice:”È molto provato”

Durante l'udienza per l'omicidio di Alessandra Matteuzzi, in aula Giovanni Padovani si è avvalso della facoltà di non rispondere

Si è tenuta oggi l’udienza di convalida per l’omicidio di Alessandra Matteuzzi, avvenuto a Bologna lo scorso 23 agosto. Presente in aula l’ex fidanzato e stalker della donna, Giovanni Padovani, che, però, si è avvalso della facoltà di non rispondere.

Alessandra Matteuzzi, Padovani in aula si avvale della facoltà di non rispondere

Alessandra Matteuzzi è stata uccisa brutalmente martedì sera, presa a martellate da Giovanni Padovani, 27enne ed ex fidanzato della donna. L’uomo, bloccato dai vicini di casa, che avevano sentito le urla e il frastuono, poco dopo l’omicidio, è stato arrestato dai carabinieri. Oggi, Padovani, ex calciatore e modello, si è presentato in aula per l’udienza di convalida.

Il ragazzo vestiva una tuta sportiva con maglietta nera e pantaloncini corti verde fosforescenti.

Le parole dell’avvocato di Padovani

In aula, Padovani si è avvalso della facoltà di non rispondere di fronte alle domande del Gip Andrea Salvatore Romito. L’avvocato d’ufficio che lo difendeva, Enrico Buono, ha spiegato le motivazioni del suo assistito ai giornalisti riuniti fuori dal Tribunale, dove, tra gli altri, c’era anche la madre di Padovani: “È molto provato.”