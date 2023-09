Alberto Scagni, che ha ucciso la sorella Alice il primo maggio 2022, è stato condannato a 24 anni e 6 mesi di carcere. La Corte d’Assise lo ha ritenuto semi infermo di mente.

Omicidio Alice Scagni, il fratello Alberto condannato a 24 anni e 6 mesi

Alberto Scagni, che il primo maggio 2022 ha ucciso la sorella Alice sotto casa di lei, a Genova Quinto, è stato condannato a 24 anni e 6 mesi di reclusione. La Corte d’Assise, presieduta dal giudice Massimo Cusatti, lo ha ritenuto semi infermo di mente, sposando le conclusioni di Evezio Pirfo, perito del giudice delle indagini preliminari, e dei suoi legali Alberto Caselli Lapeschi e Mirko Bettoli. Il pubblico ministero Paola Crispo aveva chiesto la condanna all’ergastolo, ritenendolo completamente capace. Anche la madre ha dichiarato che il figlio è un lucido killer. I giudici hanno disposto anche la permanenza per almeno tre anni, dopo il carcere, in una Residenza per l’esecuzione delle misure di sicurezza.

Alberto Scagni ha ucciso la sorella dopo aver aspettato per diverse ore sotto casa di lei, nel quartiere di Genova Quinto. Da mesi l’uomo litigava con la sua famiglia perché chiedeva continuamente soldi. In poche settimane aveva speso il fondo pensione, di 15mila euro, e aveva iniziato a perseguitare la nonna e i vicini di casa. Dopo l’omicidio i genitori hanno denunciato la dottoressa del centro di Salute mentale della Asl3 e gli agenti della centrale operativa che il primo maggio erano stati contattati dal padre ma non avevano mandato le volanti. La procura ha chiesto l’archiviazione per questo fascicolo, ma i genitori, tramite il legale Fabio Anselmo, si sono opposti.