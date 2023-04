Omicidio Barbara Capovani: fiaccolata in diverse città italiane

Dopo l'omicidio di Barbara Capovani è prevista in diverse città una fiaccolata contro la violenza sui sanitari.

Prevista una fiaccolata in diverse città italiane contro la violenza nei confronti degli operatori sanitari e sociosanitari. L’evento è nato in seguito all’omicidio della psichiata Barbara Capovani avvenuto fuori dall’ospedale Santa Chiara di Pisa. A ucciderla sarebbe stato un uomo di 35 anni. I luoghi in cui si terrà l’evento sono Genova, Pisa, Bari e Palermo. Le fiaccolate dovrebbero tenersi tutte lo stesso giorno: mercoledì 3 maggio.

Luca Corti: “Importante forte presenza medica”

Luca Corti, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Provincia di Savona, si è riferito alla fiaccolata di Genova, con le seguenti dichiarazioni riportate da varie testate, tra cui La Voce di Genova: “Una forte presenza medica sarebbe importante per sottolineare l’importanza della nostra professione che è al servizio dei cittadini, gli stessi che purtroppo con preoccupante frequenza compiono atti di violenza sia fisica che verbale contro chi è impegnato a tutelarne la salute ritenendoli spesso colpevoli di tutte le carenze del SSN che derivano da decenni di cattiva programmazione a livello centrale”.

Omicidio Barbara Capovani: una funzione nel policlinico di Chieti

Come informa Chieti Today, è prevista una funzione nella cappella SS. Annunziata del policlinico di Colle dell’Ara in memoria di Barbara Capovani. L’evento commemorativo è previsto il 3 maggio alle 18:30 ed è organizzato dall’Ordine dei medici chirurghi e odontoiatri della provincia di Chieti.