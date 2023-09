Omicidio Carol Maltesi: Davide Fontana ammesso a giustizia riparativa**

Milano, 22 set.(Adnkronos) – Davide Fontana, il bancario di 44 anni condannato a 30 anni per l'omicidio di Carol Maltesi, avvenuto l'11 gennaio 2022 a Rescaldina, nel milanese, ha ottenuto l'ammissione all'istituto della giustizia riparativa. A confermarlo all'Adnkronos il legale difensore di Fontana, Stefano Paloschi. "Questo -spiega l'avvocato- è il primo caso in Italia, almeno per il reato di omicidio, dell'istituto entrato in vigore il 30 giugno scorso, a seguito della riforma Cartabia".