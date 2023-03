Omicidio Cerciello: Hjorth, ‘ho pianto, sollievo ma cammino per libertà ancora lungo’

Roma, 16 mar. (Adnkronos) - ’Ieri ho atteso fino a tarda notte senza avere notizie. Questa mattina avevo paura di svegliarmi e quando ho appreso la notizia sono scoppiato in lacrime. E' la prima volta dopo quattro anni di detenzione che ho provato una sensazione di sollievo anche se so ch...

Roma, 16 mar. (Adnkronos) – ’Ieri ho atteso fino a tarda notte senza avere notizie. Questa mattina avevo paura di svegliarmi e quando ho appreso la notizia sono scoppiato in lacrime. E' la prima volta dopo quattro anni di detenzione che ho provato una sensazione di sollievo anche se so che il cammino per ottenere libertà è ancora lungo’’. Queste le parole, a quanto apprende l’Adnkronos, di Gabriel Natale Hjort, che oggi ha incontrato nel carcere di Velletri i suoi difensori, gli avvocati Francesco Petrelli e Fabio Alonzi, dopo la decisione della Cassazione di annullare con rinvio la sentenza di Appello che lo aveva condannato a 22 anni per concorso nell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega.

‘’Sono felice per me e per la mia famiglia che in tutto questo tempo doloroso non mi ha mai abbandonato – ha proseguito il giovane – Ho sempre creduto che qualcuno prima o poi avrebbe ascoltato le mie ragioni e ho sempre avuto fiducia nella giustizia di questo Paese che ora sento come una mia seconda casa. Voglio anche ringraziare i miei avvocati che mi sono stati sempre vicini e mi hanno sostenuto dandomi fiducia. Non voglio neppure dimenticare la famiglia del brigadiere Cerciello cui mi sono sempre sentito vicino sicuro che la mia innocenza non possa essere causa del loro dolore’’.