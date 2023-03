Omicidio Cerciello: appello bis per Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth. Per i giudici le posizioni dei due americani dovranno essere riviste.

Svolta nel processo per l’omicidio di Mario Cerciello Rega: sentenza annullata nei confronti di Lee Elder Finnegan e Gabriele Natale Hjorth. Le posizioni dei due americani, imputati per l’omicidio del vicebrigadiere dei carabinieri, saranno riviste. Così hanno deciso i giudici della Cassazione, annullando la sentenza emessa dalla Corte d’Appello per i due giovani statunitensi, che erano stati condannati rispettivamente a 24 e 22 anni di reclusione. Si procederà con l’appello bis. Nei confronti di Helder, i giudici hanno annullato la condanna a 24 anni con rinvio sulle circostanze aggravanti e sulla sussistenza del reato di resistenza a pubblico ufficiale. Per Hjorth l’annullamento con rinvio è relativa all’accusa di omicidio.

Omicidio Cerciello, il legale di Elder: “Soddisfatti per la sentenza”

L’avvocato Roberto Capra è il difensore di Finnegan Lee Elder. Il legale ha affermato tramite alcune dichiarazioni riportate da TgCom24: “Siamo soddisfatti per l’annullamento della sentenza”. Capra ha spiegato che ora andrà chiarito se, al suo tempo, Cerciello Rega e il suo collega si siano effettivamente qualificati ai due cittadini statunitensi come appartenenti alle forze dell’ordine.

Il legale di Hjorth: “Qualcuno ha finalmente sentito le nostre ragioni”

L’avvocato Fabio Alonzi è il difensore di Gabriel Natale Hjorth. Il legale ha dichiarato: “Grande soddisfazione per l’esito, abbiamo finalmente trovato qualcuno che ha sentito le nostre ragioni e siamo arrivati a un annullamento della sentenza per il tema fondamentale che riguarda la posizione del Natale”.