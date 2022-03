Omicidio Cerciello Rega: la Corte riduce la pena per i due americani

Omicidio del Carabiniere Mario Cerciello Rega: la Corte di Roma ha cancellato l'ergastolo e scontato la pena ai due ragazzi americani colpevoli.

Revocato l’ergastolo ai due ragazzi americani colpevoli dell’omicidio di Mario Cerciello Rega: pene scontate a 24 e 22 anni di carcere.

Ridefinizione delle pene per i colpevoli dell’omicidio Cerciello Rega

La Corte d’Assise d’appello di Roma ha ridotto le pene per Finnegan Lee Elder e per Gabriel Natale Hjorth, identificati come i colpevoli per l’omicidio del vicebrigadiere Mario Cerciello Rega, ucciso con undici coltellate a Roma nel luglio del 2019.

I due ragazzi americani erano stati condannati all’ergastolo in prima istanza, mentre ora la pena per Elderè scesa a 24 anni, mentre per Hjorth a 22 anni.

Le parole dei legali di Elder e Hjorth

A due anni e mezzo dall’omicidio, i due ragazzi americani non si danno ancora pace e continuano a sostenere di essere innocenti. La riprova sono le parole dell’avvocato di Finnegan Elder:

«Che schifo. Un compromesso per cercare di salvare un mentitore ma noi contiamo sempre sull’esistenza di un giudice a Berlino e a Strasburgo. Quello che è successo è indegno. Restano le bugie del testimone principale. Mi riferisco alle 53 bugie di Varriale».

Anche il legale di Gabriel Hjorth è convinto che prima o poi riuscirà a dimostrare l’innocenza del suo assistito: