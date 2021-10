Omicidio del deputato britannico Amess, la conferma: si è trattato di terrorismo

Omicidio del deputato britannico Amess, la conferma arriva dagli specialisti della polizia: si è trattato di un atto di terrorismo di matrice islamica

Omicidio del deputato britannico David Amess, arriva la conferma ufficiale della polizia: si è trattato di un atto di terrorismo con un movente su cui gli inquirenti hanno ristretto con decisione il campo: quello dell’integralismo islamico. La matrice terroristica e il contesto ove la stessa sarebbe maturata in relazione all’attentato che ha ucciso il deputato conservatore inglese sono state formalizzate e canalizzate in un “possibile movente legato all’estremismo islamico”.

Omicidio del deputato Amess: per gli specialisti è stato terrorismo islamico

La nota ufficiale è della Metropolitan Police. E c’è di più: l’agguato mortale ad Amess è staro dichiarato atto terroristico al di fuori di ogni dubbio non solo dagli investigatori sul campo, ma anche dagli organismi che della lotta al terrorismo hanno la mission. Segnatamente, a certificare la tesi è stato il coordinatore nazionale per la politica antiterrorismo del Regno Unito, vice commissario Dean Haydon.

Terrorismo islamico: la matrice dell’omicidio del deputato Amess e gli sviluppi dell’indagine

Al momento la polizia non è a caccia dei possibili complici del 25enne cittadino britannico di origini somale arrestato subito dopo l’agguato al deputato. Che significa? Che gli inquirenti hanno in mano elementi sufficienti per accreditare la tesi del gesto terroristico ma non legato ad una strategia collegiale. Vero è che in queste ore concitate si sta parlando soprattutto di congetture “rubate” ai media locali, ma la rotta pare tracciata almeno per sommi capi.

Interrogato il 25enne arrestato per l’omicidio del deputato Amess: il terrorismo ha armato la sua mano

Ad ogni modo le indagini proseguono con perquisizioni in due abitazioni a Londra. Il 25enne è stato fermato e condotto immediatamente in una stazione di polizia dell’Essex dopo l’accoltellamento a morte di Sir David durante un incontro con i suoi elettori. Le ultime indiscrezioni lo danno però trasferito e sotto interrogatorio in una sezione dell’antiterrorismo di Londra. Evidentemente la tesi dell’assenza di complici ancora non è così granitica.