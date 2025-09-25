Omicidio di Cinzia Pinna: confessione choc e dettagli inquietanti

Il caso di Cinzia Pinna, una giovane di 33 anni, ha sconvolto la Sardegna quando è emersa la notizia della sua tragica morte. L’imprenditore del vino Emanuele Ragnedda, originario di Arzachena, ha confessato di averla uccisa, rivelando la posizione in cui aveva nascosto il corpo. Questo articolo esplora i dettagli dell’ultima notte di Cinzia, le circostanze del delitto e le complicazioni legali che ne sono emerse.

L’ultima sera di Cinzia

Secondo i racconti di Donnette, una collega e coinquilina di Cinzia, la giovane era in uno stato di agitazione la sera dell’11 settembre. Entrambe lavoravano come cameriere presso l’Hotel Palau e, dopo aver terminato il turno, si erano ritrovate nel wine bar Bianco e Rosso, un luogo popolare tra i giovani locali e il personale stagionale. Donnette ha descritto Cinzia come inquieta e desiderosa di rimanere fuori, nonostante le sue insistenze a tornare a casa.

Un comportamento preoccupante

La collega ha riferito che, dopo aver terminato il lavoro, Cinzia si era seduta da sola con una birra in mano, mostrando segni di forte stress e confusione. “Era come se stesse cercando di sfuggire a qualcosa”, ha dichiarato Donnette. Nonostante le raccomandazioni di tornare a casa, Cinzia ha scelto di rimanere nel locale, un atto che si è rivelato fatale. Il giorno successivo, la giovane non si è presentata al lavoro, e la sua assenza ha immediatamente sollevato preoccupazioni.

La confessione di un omicidio

Dopo giorni di ricerche senza esito, Emanuele Ragnedda ha rivelato di aver ucciso Cinzia, indicando il luogo in cui aveva seppellito il corpo: sotto un albero nella tenuta di famiglia a Conca Entosa. Il suo racconto ha portato i Ris a condurre indagini approfondite nel sito indicato. Si è scoperto che la giovane era stata colpita con un’arma da fuoco, ma le motivazioni del gesto rimangono nebulose. L’imprenditore, assistito dal legale Luca Montella, ha espresso un forte senso di rimorso per il suo atto.

Il tentativo di fuga

Il comportamento sospetto di Ragnedda è emerso già il 24 settembre, quando è stato intercettato mentre cercava di fuggire via mare. Utilizzando un gommone dal porto di Cannigione, il suo tentativo di fuga è fallito quando il natante si è schiantato sugli scogli. Il rapido intervento della Guardia Costiera ha portato al suo ritrovamento, e poco dopo è stato arrestato dai carabinieri. All’interno della casa dei genitori, gli investigatori hanno trovato evidenze compromettenti, come tracce di sangue e federe di cuscino appena lavate, suggerendo che stesse cercando di eliminare le prove del crimine.

Le conseguenze legali e le indagini in corso

Oltre a Ragnedda, è stato indagato anche un giovane di 26 anni originario della Lombardia, accusato di occultamento di cadavere. I legali del giovane hanno respinto le accuse, dichiarando la sua completa estraneità ai fatti. Tuttavia, molti interrogativi rimangono aperti: quali sono state le motivazioni dietro l’omicidio? Ci sono state complicità? E cosa è accaduto tra l’ultima apparizione di Cinzia e il momento del delitto?

La Procura ha emesso un fermo nei confronti di Ragnedda per omicidio volontario aggravato e occultamento di cadavere, mentre la comunità locale continua a essere scossa da questa tragica vicenda. La notorietà della famiglia Ragnedda, legata alla prestigiosa cantina Capichera, ha reso il caso ancora più eclatante, evidenziando le complessità sociali e psicologiche che circondano un crimine così efferato.