Si terranno a Sant’Antimo in forma privata i funerali di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago: è quanto deciso dai famigliari della giovane donna incinta di sette mesi, brutalmente uccisa a coltellate dal compagno Alessandro Impagnatiello.

Omicidio di Giulia Tramontano, i funerali in forma privata a Sant’Antimo

I funerali di Giulia Tramontano e del piccolo Thiago sono stati organizzati in forma privata alle ore 15:00 di domenica 11 giugno, nella Parrocchia di Santa Lucia a Sant’Antimo, comune in provincia di Napoli del quale la 29enne incinta sette mesi era originaria e in cui vivono i suoi genitori.

In merito alla cerimonia, il sindaco di Sant’Antimo Massimo Buonanno ha precisato che si tratta di “una cerimonia strettamente privata” e, di conseguenza, ha chiesto “la massima osservanza di tale volontà a ulteriore riprova della vicinanza e dell’affetto che l’intera comunità ha già sentitamente dimostrato”.

Sulla decisione di celebrare i funerali in forma privata, è intervenuta anche la sorella e zia delle vittime, Chiara Tramontano, che ha postato tra le sue Instagram Stories un lungo messaggio. “Grazie a tutti dell’affetto che ci avete dimostrato in questi giorni atroci”, si legge sulla pagina Ig della ragazza. “I vostri pensieri ci hanno inondato di amore e vicinanza. Ora però è il momento dell’ultimo saluto intimo e straziante a Giulia e Thiago e vorremmo viverlo insieme ai parenti ed amici più stretti”.

La ragazza, poi, ha precisato: “Siamo certi che capirete perché in questi giorni avete dimostrato di saper vivere il nostro stesso dolore, operare il nostro stesso silenzio e commemorare Giulia con amore e rispetto”.

Proclamato lutto cittadino a Senago

In concomitanza con la celebrazione delle esequie di Giulia e Thiago a Sant’Antimo, a Senago, città in cui si è consumato l’efferato delitto, è stato proclamato il lutto cittadino. Nella giornata di domenica 11 giugno, infatti, l’amministrazione comunale ha invitato “tutti i cittadini, le organizzazioni sociali, culturali, scolastiche, sportive e produttive, ad esprimere la loro partecipazione al lutto cittadino evitando attività che siano in contrasto con il lutto indetto dal Comune di Senago”.

La sindaca di Senago Magda Beretta, il vicesindaco Saverio Cucinotta e il presidente del Consiglio comunale Valerio Mantovani, invece, hanno parte di una delegazione comunale presente ai funerali nel Napoletano per rappresentare l’intera cittadinanza del comune milanese. “Mi ha telefonato la famiglia per comunicarcelo e farci sapere che avrebbero gradito la nostra presenza in un momento così doloroso”, ha detto la sindaca.

Il prossimo venerdì 16 giugno, inoltre, è in programma l’organizzazione di una manifestazione cittadina in memoria di Giulia e Thiago che prevede la partecipazione della Comunità Pastorale di Senago. “Vorremmo fosse una marcia silenziosa”, ha sottolineato Beretta.