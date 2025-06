Omicidio di Hichem Miraoui: un tragico episodio di razzismo in Francia

Il 31 maggio, Hichem Miraoui viene ucciso a Puget-sur-Argens, nella Francia sud-orientale. Una vita spezzata in un momento di quotidianità. Era in videochiamata con la sorella e la madre quando un grido interrompe la conversazione. Subito dopo, il silenzio. Due ore più tardi, il suo corpo è identificato dalla cugina presso la stazione di polizia di Draguignan.

Cinque proiettili lo hanno colpito. Un atto, secondo le autorità, potenzialmente motivato da razzismo.

Il contesto dell’omicidio

Un omicidio che ha scosso la Francia, portando alla luce un clima di crescente intolleranza. Mouna Miraoui, cugina della vittima, descrive la scena come un incubo: “È un inferno vivente, insopportabile”. La comunità è in lutto, ma anche in allerta. Hichem, un parrucchiere di quarant’anni, stava per tornare in Tunisia per la prima volta in otto anni per visitare la madre malata. E ora, la vita di un uomo innocente è stata strappata via.

Il sospetto e le sue motivazioni

Il sospetto, Christophe Belgembe, arrestato dopo l’omicidio, è noto per le sue opinioni xenofobe e per il suo legame con il partito di estrema destra Rassemblement National. Ha ammesso di aver sparato, ma si è dichiarato non colpevole riguardo le motivazioni razziali. Ma le sue azioni parlano chiaro. In video sui social, prima di rimuoverle, si vanta di “liberarsi di 2-3 pezzi di spazzatura”. Parole che rivelano un odio profondo.

Le reazioni e le conseguenze

La morte di Miraoui ha scatenato proteste in tutta la Francia. Migliaia di persone si sono radunate a Marsiglia e nella sua città natale, alzando cartelli che recitano: “Il razzismo ha ucciso di nuovo”. La tensione è palpabile. La famiglia di Miraoui chiede giustizia, auspicando che il suo assassinio non venga dimenticato. “La morte di Hichem è il risultato di un’atmosfera sempre più dura, che cresce di giorno in giorno”, afferma il legale della famiglia.

Aumento dei crimini d’odio

Le statistiche parlano chiaro: tra gennaio e marzo 2025, i crimini d’odio islamofobi in Francia sono aumentati del 70%. SOS Racisme riporta un incremento del 44% delle chiamate alla sua hotline contro la discriminazione. Un clima di paura e violenza che sta colpendo le comunità arabe e musulmane. E i casi di omicidi motivati dall’odio razziale non sono isolati. Solo nell’ultimo anno, tre uomini sono stati uccisi in circostanze simili, ma solo ora il caso di Miraoui è passato sotto la lente della Procura Nazionale Antiterrorismo.

Il futuro e le speranze di cambiamento

Hichem Miraoui è tornato in Tunisia, ma la sua morte solleva interrogativi inquietanti. La sua cugina Mouna spera che questo tragico evento possa essere un catalizzatore per il cambiamento. “Sento che c’è un odio generalizzato che cresce”, afferma. La comunità chiede un intervento decisivo da parte delle autorità, affinché si attuino politiche contro la discriminazione e l’odio. È un appello che risuona forte e chiaro.