Omicidio di Lecce, De Marco condannato all'ergastolo in Appello

Antonio De Marco è stato condannato all'ergastolo in Appello per l'omicidio dei due fidanzati di Lecce: "Uccisi perché erano felici"

La condanna all’ergastolo per Antonio De Marco, accusato dell’omicidio avvenuto nel 2020 Daniele De Santis ed Eleonora Manca, è stata confermata in Appello.

L’uomo aveva ucciso la coppia di fidanzati perché: “Erano felici”

Fidanzati uccisi a Lecce, De Marco condannato all’ergastolo

La conferma in Appello è arrivata oggi: Antonio De Mauro è stato condannato alla massima pena, l’ergastolo, per il duplice omicidio che il 21 settembre del 2020 spezzò la vita di Daniele De Santis ed Eleonora Manca. I giudici della Corte d’Assise d’Appello del Tribunale di Lecce, infatti, hanno accolto le richieste del procuratore generale Antonio Maruccia confermando di fatto la sentenza di primo grado.

L’omicidio di Lecce

De Marco, come raccontava lui stesso in un diario che è stato ritrovato dagli inquirenti, non accettava che l’amore potesse arrivare senza preavviso e questo ha fatto uscire la parte peggiore di sé, piena di odio e di vendetta. L’uomo era ossessionato dalle donne che lo respingevano e nei suoi scritti dichiarava di volerne uccidere qualcuna. Pagine davvero spaventose dove il killer, autoproclamaosi tale, spiegava come avrebbe tolto la vita a Daniele De Santis.