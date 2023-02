Omicidio di Thomas, Omar fugge da Alatri, ha paura "che lo uccidano"

Omicidio di Thomas Bricca, nel giorno in cui si terrà l’autopsia sul giovane ucciso ad Alatri, in provincia di Frosinone emerge la notizia, riportata da Il Messaggero, per cui Omar fugge da Alatri, ha paura “che lo uccidano”.

Il quotidiano romano spiega che il 20enne marocchino che sarebbe stato il vero obiettivo dell’agguato mortale di Alatri è al Nord, dove se ne starebbe in un posto tutto suo. Il giovane era stato protagonista qualche giorni fa di una diretta su Instagram. Ed in quel frame video Omar aveva fatto chiaramente capire di “sentirsi in pericolo”.

Omicidio di Thomas, Omar fugge da Alatri

Aveva detto il 20enne, che indossava un giubbotto dello stesso colore di quello di Thomas: “Sto da solo come un cane e non era la fine che dovevo fare io”.

Poi il giovane mostra le immagini dell’esterno della stanza in cui è rinchiuso, l’incrocio di una grande città: Ad Alatri lui si sente in pericolo davvero e la sola alternativa era fuggire. Per ora Omar è nel Nord Italia, ma appena possibile “andrà all’estero per lasciarsi alle spalle, il più lontano possibile, le paura e i rischi di Alatri”.

La diretta Instagram da una città sconosciuta

Nella diretta Instagram delle scorse ore Omar, rivolgendosi agli altri due partecipanti, con voce rotta dall’emozione e quasi a ritmo di rap, diceva: “Se non moriva Thomas moriva un altro ragazzetto, è nato tutto per una ca…

ata, perché loro sono schifosi di m…. noi non abbiamo mai avuto contatto con quello schifo di gente, mi fanno schifo fin da bambino”. Il riferimento era stato attribuito ai due fratelli che si erano presentati in caserma dai carabinieri a dire la loro su quanto accaduto.