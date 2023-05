Il gip del tribunale di Foggia ha convalidato il fermo di Taulant Malaj, che ha ucciso la figlia di 16 anni e il vicino di casa, che riteneva essere l’amante della moglie.

Omicidio di Torremaggiore, convalidato il fermo all’assassino 45enne

Il gip del tribunale di Foggia ha convalidato il fermo del panettiere 45enne Taulant Malaj e ha emesso nei suoi confronti un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. L’uomo ha confessato di aver ucciso la figlia 16enne, Jessica, e il vicino di casa, il 51enne Massimo De Santis, che riteneva essere l’amante della moglie. La ragazza è stata uccisa mentre cercava di difendere la madre dall’aggressione dell’uomo. Tefta, la moglie di 39 anni, è rimasta ferita ed è ricoverata al policlinico di Foggia.

Omicidio di Torremaggiore: le accuse della moglie

“Mio marito aveva pianificato tutto, stavamo tutti quanti dormendo a quell’ora. Lui quella notte non lavorava, era di riposo a casa. Non ho sentito che usciva, poi l’ho visto rientrare. Ha preso il bambino con il coltello e lo voleva ammazzare. Io mi sono buttata per salvare il bambino. Il piccolo dormiva nel lettino attaccato al letto matrimoniale. Poi lui ha dato tanti colpi di coltello a me, non mi ricordo quanti. Faceva dei video mentre dava calci e pugnalate con il coltello. Mia figlia dormiva, ha sentito i rumori e si è alzata. Lui a nostra figlia non l’ha mai voluta” ha dichiarato la moglie Tefta alla tv News 24 Albania. “Mio marito è un mostro. Fino a due anni fa ha molestato sessualmente nostra figlia. È successo diverse volte…Mia figlia non gli voleva più parlare ed è per questo che non solo gli ha rovinato la vita, ma l’ha anche ammazzata. Jessica da due anni non comunicava col padre e se non l’ha denunciato è solo per non avere una brutta nomea: si sa com’è” ha aggiunto la donna.