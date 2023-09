A distanza di 27 anni dall’omicidio di Tupac Shakur, un uomo è stato arrestato dalla polizia americana per la morte del rapper.

Svolta nel caso dell’omicidio del rapper Tupac Shakur: a distanza di 27 anni dal compimento dell’efferato delitto, un uomo è stato arrestato. A finire in manette, è stato Duane “Keffe D” Davis.

Omicidio di Tupac Shakur, arrestato un uomo

Tupac Shakur, il leggendario rapper americano, è stato ucciso a colpi di pistola nel 1996. A 27 anni dal terribile omicidio, la polizia di Las Vegas ha finalmente arrestato un uomo sospettato di essersi macchiato dell’efferato delitto. Nel mirino delle autorità, è finito Duane “Keffe D” Davis. Il possibile ruolo dell’uomo della morte del rapper è sempre stato ipotizzato dagli investigatori.

A quanto si apprende, proprio nella mattinata di venerdì 29 settembre, ci sarebbe infine stata una svolta decisiva nel caso che ha portato all’arresto di Keffe D. Al momento, le accuse a carico del sospettato non sono state rese note.

La morte del rapper

Tupac è morto il 13 settembre 1996, sei giorni dopo essere stato colpito da alcuni proiettili mentre si trovava sulla strada principale di Las Vegas. Il rapper, appena 25enne e all’apice del suo successo, si trovava a bordo di una Bmw guidata da Marion “Suge” Knight, proprietario della sua etichetta discografica, quando è rimasto vittima del terribile agguato.

Per 27 lunghi anni, nonostante le numerose e approfondite indagini condotte dalla polizia di Las Vegas e di Los Angeles e l’intervento dell’Fbi, le autorità non avevano mai effettuato alcun arresto in relazione all’omicidio.