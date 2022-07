La lettera del fidanzato di Martina Patti chiarisce ogni dubbio sul suo presunto coinvolgimento. Il ragazzo è distrutto.

Dura reazione del fidanzato di Martina Patti, responsabile dell’omicidio di Elena Del Pozzo, che in una lettera esprime il suo dolore e il suo pensiero. Il giovane non ha comunque voluto rilasciare nessuna intervista.

Omicidio Elena Del Pozzo, spunta la lettera del fidanzato di Martina Patti

Si chiama Francesco il fidanzato di Martina Patti e, durante il programma Quarto Grado, uno degli ospiti ha letto una lettera che il ragazzo ha scritto in merito all’omicidio della piccola Elena Del Pozzo. Si legge: “Capisco l’interesse giornalistico che la vicenda ha suscitato, ma non mi sento di rilasciare interviste. Ho frequentato Martina per un mese e mezzo, ma tra impegni lavorativi e personali ci siamo visti cinque o sei volte e in compagnia di amici“.

Dunque, nonostante fossero fidanzati, Francesco non aveva tutto questo grado di confidenza con la Patti.

Le parole di Francesco

Francesco ha poi scritto di essere a disposizione degli inquirenti ed aiutarli con le indagini se dovesse essere necessario. Si era sospettato, per un periodo, che il ragazzo fosse complice di Martina Patti. Il giovane nella lettera ha poi raccontato quello che sta provando: “Questa tragedia, disgrazia, assurdità non so nemmeno come descriverla, mi ha stravolto.

Nemmeno in un incubo avrei pensato ad una cosa del genere”. Francesco ha poi aggiunto: “Non credo che ci siano parole per descrivere lo sgomento che tutti stiamo vivendo in questi giorni. Non c’è un senso in quello che è successo. E’ una cosa contro natura“.