Antonio De Marco rinuncia al ricorso: l’ergastolo è definitivo. Il killer che ha ucciso la coppia di fidanzati Daniele De Santis ed Eleonora Manta a Lecce nel 2020 ha scelto di non presentare ricorso in Cassazione trasformando in definitiva la condanna ricevuta in appello.

Omicidio fidanzati a Lecce, il killer De Marco rinuncia al ricorso: ergastolo definitivo

Ha deciso di non presentare ricorso in Cassazione Antonio De Marco, lo studente di 23 anni che ha confessato di aver commesso l’omicidio dell’arbitro leccese Daniele De Santis e della sua fidanzata Eleonora Manta. In questo modo, è diventata definitiva la condanna all’ergastolo con isolamento diurno per tre anni stabilita in appello.

Il brutale ed efferato delitto si è consumato il 21 settembre 2020 quando De Marco ha assassinato con 79 coltellate le due vittime. I due fidanzati sono stati puniti perché “esano felici”, secondo quanto rivelato dall’omicida, e hanno pagato la loro colpa con la vita.

Il colloquio con gli avvocati

A rinunciare alla possibilità di presentare ricorso in Cassazione sono stati i legali del ragazzo, Giovanni Bellisario e Andrea Starace. La decisione è stata presa dallo stesso De Marco che, appunto, ha deciso di non ricorrere all’ultimo grado di giudizio in occasione di un colloquio avuto con i suoi due legali nel carcere di Lecce, alcune settimane fa.

I termini per depositare il ricorso in Cassazione sono scaduti nella giornata di domenica 25 giugno.